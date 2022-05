Nuno Markl partilhou os seguidores da sua conta de Instagram a declaração amigável que resultou do primeiro acidente que teve enquanto condutor.

Não tendo sido nada de grave, o radialista da Comercial descreveu tudo o que aconteceu.

"Primeira declaração amigável da minha vida de condutor. Que é como quem diz, primeiro acidente. O acidente mais desprovido de glamour da História: sair do lugar de estacionamento num parque casca de noz e raspar no carro do lado. Mea culpa, portanto", começa por referir.

"Não houve feridos (a não ser os carros) mas houve transtorno e stress a rodos. Mas já passou. E, por favor, alguém que reveja o espaço disponível para preenchimento de dados nas declarações amigáveis, porque é uma miséria minúscula para caber tudo", termina.

Num comentário que deixou, Markl ainda fez saber: "Malta, o desenho ficou péssimo! Ainda por cima se há coisa que não sei desenhar é viaturas!".

