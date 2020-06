Nuno Markl e Pedro lima conheceram-se quando ambos se estreavam no programa Magazine da RTP. O escritor e humorista estreava-se como guionista e o ator saltava da moda para a apresentação televisiva.

Nunca foram amigos próximos, mas desde sempre estabeleceram uma relação de grande simpatia um pelo outro. Como tal, Nuno Markl fez parte do vasto leque de celebridades que ao receberem este sábado a notícia da morte de Pedro Lima acabaram por viver um fim de semana duro e carregado de emoção.

Emoção que Markl resolveu passar para o papel. O resultado foi um texto emotivo onde o ator é descrito como o "mais próximo do Clark Kent e do Super-Homem" da vida real.

Mas Pedro Lima teve um papel importante não só na forma como Markl o admirava enquanto pai, homem e profissional, este foi também um exemplo quando chegou a altura de pedir ajuda psicológica para tratar os fantasmas de uma baixa autoestima.

E foi precisamente uma entrevista recente onde Pedro Lima assumia que não tinha muita autoestima que levou o humorista a pedir ajuda.

"Eu e o Pedro nunca tivemos tempo ou ocasião para falarmos sobre isto, mas já agora posso dizer que foi isto que ele disse nesta entrevista, ponto por ponto, que me fez procurar ajuda faz agora um ano", confessa Markl, referindo que as palavras do ator são importantes para que todos passemos a estar mais atentos aos problemas dos que nos rodeiam.

"Eu tive e ainda tenho problemas de autoestima, e parece óbvio tê-los quando nos achamos feios e caixas de óculos (...). Nós esquecemos-nos que faz todo o sentido que esses problemas existam também num homem a quem eu disse várias vezes que era o sósia do super-homem", acrescenta.

Reveja aqui o momento em que no programa 'Você na TV' desta segunda-feira Nuno Markl lê o seu texto completo.

Leia Também: TVI parou para homenagem arrepiante a Pedro Lima. Os aplausos merecidos