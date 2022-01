Nuno Markl, de 50 anos, recebeu esta quarta-feira, 5 de janeiro, a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

No Instagram, o animador das manhãs da Rádio Comercial publicou uma fotografia onde mostra o cartão que comprova que recebeu a dose de reforço da vacina, e disse na legenda da imagem: "Comirnaty III: O Regresso".

"Poupando já tempo a alguns leitores: sim, sou uma ovelha; sim, concordo que o Bill Gates domine, controle e desbaste parte da Humanidade, qual Thanos; sim, estou feito com 'eles'; sim, sou um burro do c*****, etc. Agora deslarguem-me, vá", rematou.

