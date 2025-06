Nuno Markl não deixou passar em branco o aniversário do filho Pedro, que completou 16 anos este sábado, dia 7 de junho, e fez questão de assinalar a data publicamente.

O animador das 'Manhãs da Comercial' publicou na sua página de Instagram uma rara fotografia em que aparece com o filho ao colo, quando este ainda era bebé, e disse:

"Como é que esta pequena criatura é hoje um sujeito de voz grossa com 16 anos? E como é que 16 anos passaram num sopro? E se os próximos passam à mesma velocidade? Caramba, ele com 32 e eu com 70? O que é isto? O que é isto?

É uma alegria, mas cada vez estou mais convencido de que a nossa existência não é bem uma longa metragem - é capaz de ser só um trailer. Tudo correndo pelo melhor, um daqueles bons, que nos deixa com vontade de ver o filme. Parabéns, Pedro Markl."

