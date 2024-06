Nuno Markl partilhou uma nova fotografia do filho na sua página de Instagram para mostrar o jovem Pedro sentado num lugar onde já esteve The Weeknd.

"O meu cabeludo herdeiro tem o rabo sentado no lugar onde já esteve o rabo do The Weeknd", escreveu o animador das manhãs da Comercial na legenda da imagem, tendo aproveitado para brincar com os seguidores.

"Para os meus fãs só posso dizer que na Cafetaria Martins, ao pé da Comercial, o meu rabo já passou por todas as cadeiras, caso estejam interessados", disse.

