Nuno Markl e o filho fizeram, esta terça-feira, o teste à Covid-19, momento que foi inicialmente destacado pelo animador da rádio Comercial por causa do tempo de espera. Mas não ficou por aqui e fez também questão de partilhar com os seguidores a ajuda que teve dos profissionais da Cruz Vermelha, fazendo-lhes uma homenagem.

"Presto aqui homenagem aos profissionais da Cruz Vermelha que estão a dar o litro (em condições tramadas) em lugares como o Posto Fixo de Lisboa, onde o Pedro e eu fizemos hoje o teste. Tínhamos testes marcados para as 11h35, mas a quantidade de pessoas para testar e a falta de pessoal para dar conta do recado atrasou tudo de forma extrema", começou por escrever.

"Não pensei que uma coisa com marcação pudesse atrasar tanto, pelo que não fui para lá prevenido com tudo o que era suposto, tendo em conta que tinha comigo uma criança - comida e água teriam sido essenciais de levar (ficam avisados; se vão com crianças convém MESMO levar, porque pode demorar). No entanto, eles conseguiram improvisar e arranjar umas barras de cereais e água para o Pedro, e sinto que iriam ajudar se outras crianças lá estivessem, não seria exclusivo nosso", contou de seguida, deixando desta forma um agradecimento público.

"Sempre impecáveis e, apesar do cansaço, sempre de sorriso no rosto (atrás das máscaras, mas percebia-se), merecem todas as homenagens", concluiu.

