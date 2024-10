Depois da notícia da morte de Teri Garr, Nuno Markl recorreu à sua página de Instagram para prestar uma homenagem à atriz e lamentar a sua partida.

"Apesar de uma nomeação para os Óscares, sinto que o mundo nunca deu a Teri Garr a grande consagração que merecia. Foi preciso chegar hoje a triste notícia da morte dela, após 20 anos de luta com a esclerose múltipla, para eu constatar que ela está só em quatro dos meus filmes favoritos e essenciais de todos os tempos: 'Frankenstein Júnior', 'Encontros Imediatos do Terceiro Grau', 'Do Fundo do Coração', 'Nova Iorque Fora-de-Horas'. Nenhum destes filmes seria tão bom sem ela", começou por escrever o animador das 'Manhãs da Comercial'.

"Era uma extraordinária atriz de comédia, capaz de fazer rir sem nunca sacrificar a alma e o coração das duas personagens. A doença só nunca conseguirá levar a eterna leveza e graça com que para sempre viverá numa bela coleção de filmes", rematou.

