O 'Taskmaster' continua a ser o programa preferido do público nos serões de sábado à noite. Ontem, 29 de abril, não foi exceção, sendo que o radialista, que apresenta o formato ao lado de Vasco Palmeirim, aproveitou para deixar um recado à equipa da novela da TVI 'Festa é Festa', que também tem sido um sucesso. "Aos meus amigos que trabalham no 'Festa é Festa': malta, juro-vos que não sei o que se está a passar. Mas como em 30 e tal anos de carreira é a primeira vez que faço parte de um programa televisivo que lidera, deixem-me apreciar este bocadinho!", notou. Recorde-se que a mais recente edição contou com a participação especial do ator Diogo Valsassina, que se juntou aos residentes - Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba e Toy. Leia Também: Diogo Valsassina convidado do 'Taskmaster'. "Ia-me levando à loucura"