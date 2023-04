Esperam-se momentos de grande animação no próximo 'Taskmaster', que acontecerá este sábado, na RTP1. O convidado da edição será Diogo Valsassina, conforme evidenciado por um dos apresentadores, Nuno Markl, na sua página de Instagram.

Depois de partilhar um vídeo com alguns dos momentos mais engraçados, Nuno referiu, em tom de brincadeira:

"Toda a gente gosta do Diogo Valsassina - incluindo eu próprio, pelo menos até ao momento em que ele me ia levando à loucura com um pedaço de material escolar. Mas isso é apenas a ponta de um iceberg de alta competição - e alta palermice".

Eis o vídeo:

