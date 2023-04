Nuno Markl fez na sua conta oficial de Instagram uma partilha referente à ultima emissão do programa 'Taskmaster', tendo recebido como resposta um comentário de um espectador insatisfeito com o formato.

"Não percebo como é que este programa sem qualquer intuito cultural ou de ajuda pode passar na RTP. Cá estamos nós para pagar. Este formato de programa não deveria ter o selo 'serviço público'", apontou inicialmente o referido internauta.

"Peço desculpa, é um programa engraçado, sim, mas não para serem os contribuintes a pagarem a estes artistas para fazerem palhaçadas de uma lado para o outro", completou, merecendo resposta por parte do coapresentador de 'Taskmaster'.

"Durante anos eu, contribuinte, paguei por transmissões de touradas, coisa contra a qual sou. Portanto há sempre coisas no serviço público pelas quais pagamos e com as quais não concordamos", afirmou Nuno Markl.

"O que se está a pagar com o Taskmaster, pelo feedback que tenho recebido, é um programa que tem juntado famílias, pessoas de todas as idades, em frente ao ecrã para rir. Tem trazido um bocadinho de felicidade em tempos não propriamente felizes. Sinto que isto talvez possa configurar serviço público", atirou, referindo ainda o quanto o formato tem vindo a ganhar destaque e importância a nível internacional.

"Além disso, basta consultar o historial internacional do Taskmaster, ver os prémios que tem recebido e a maneira como tem crescido (aconselho que pesquise sobre o programa escolar Taskmaster Education, em Inglaterra) para perceber que, se calhar, faz mesmo todo o sentido que ele esteja na RTP. Tenho muito orgulho em fazer parte disto", completou.

A versão portuguesa de 'Taskmaster' é apresentada por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, tendo como painel de concorrentes fixos Toy, Inês Aires Pereira, Jessica Athayde e Gilmário Vemba. O formato, cuja segunda temporada está em exibição na RTP1, recebe todas as semanas um convidado especial.

Leia Também: Inês Aires Pereira feliz com reação do público a 'Taskmaster'