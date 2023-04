Juntamente com Gilmário Vemba, Jessica Athayde e Toy, Inês Aires Pereira anima os serões de sábado dos espectadores da RTP no programa 'Taskmaster'. O formato, que consiste na superação de uma série de desafios, tem sido um verdadeiro sucesso, ficando à frente nas audiências.

Destacando o episódio do último sábado, que contou com Tânia Ribas de Oliveira enquanto convidada, a comediante e atriz mostrou-se feliz com a reação do público ao 'Taskmaster'.

"É uma alegria tão grande fazer este programa… e uma alegria ainda maior ver como ele tem sido acolhido pelo público! Fogo!!! Bueda bem!!! Este foi o look de sábado com fotos das minhas provas favoritas", escreveu na legenda da publicação, partilhando uma série de imagens.

Poderá vê-las na galeria.

Leia Também: O presente hilariante que Nuno Markl recebeu. A culpa foi de Inês AP