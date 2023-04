Nuno Markl não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um presente que lhe foi enviado para a rádio. Tratam-se de cuecas para a incontinência urinária, conforme o próprio mostrou através de uma foto.

"Presente enviado hoje para a Rádio. As ondas de choque do Taskmaster de sábado passado. Já viste o que me arranjaste, Inês Aires Pereira?", questiona o apresentador do formato da RTP.

Esta história começou no mais recente episódio do programa quando os concorrentes foram desafiados a fazer a "pior coisa" ao radialista e a pedirem desculpa de seguida.

Inês, uma das participantes residentes, decidiu pedir um avião onde se lia a seguinte mensagem: "O Nuno Markl faz xixi na cama".

