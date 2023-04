Nuno Markl assinalou uma notícia na sua página de Instagram que o deixou de coração cheio. O comediante, que apresenta o programa da RTP 'Taskmaster' ao lado de Vasco Palmeirim, revelou-se feliz ao saber que o formato venceu a SIC e a TVI nas audiências.

"Que felicidade ser parte de um programa que dá tanta alegria a tanta gente. Obrigado a todos por isto", começa por escrever.

"Assim vale a pena levar com mousse na tola, conta no Tinder, marcação de convívio na casa da Kikas, inscrição na ginástica do Sporting e humilhação urinária aeronáutica!", acrescenta, referindo-se a um dos desafios.

O programa, note-se, conta com a presença assídua de Inês Aires Pereira, Gilmário Vemba, Jessica Athayde e Toy a quem, todas as semanas, se junta um convidado especial.

