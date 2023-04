Um dos mais recentes episódios do 'Taskmaster' contou com um momento no mínimo divertido, protagonizado por Toy e por Nuno Markl.

O desafio era simples: o concorrente tinha de pedir desculpa ao comediante por uma coisa má que lhe fez.

Entre muitos risos, o conhecido cantor fez o pedido de desculpa e despejou em cima de Nuno uma taça cheia de mousse de chocolate.

O momento pode ser visto na publicação de seguida:

