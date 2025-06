A infeção do trato urinário é uma das mais comuns entre as mulheres, especialmente no verão. Uma em cada duas mulheres sofrerá pelo menos uma vez na vida e ocorre com uma frequência oito vezes maior nas mulheres do que nos homens. A Intima, empresa que oferece uma gama dedicada a cuidar da saúde íntima feminina, apresenta-nos conselhos que toda a mulher deveria conhecer sobre o seu corpo:

O que é uma ITU?

Uma infeção de trato urinário (ITU) é uma infeção em qualquer parte do sistema urinário. Na maioria dos casos, a bexiga é a mais afetada, e então chama-se cistite. Mas a infeção também pode ocorrer nos rins (nefrite) ou na uretra (uretrite). A infeção das vias urinárias é causada por bactérias, que normalmente provêm do trato gastrointestinal (TGI). Por vezes, as bactérias da vagina podem ser as responsáveis, sobretudo quando estão associadas a infeções sexualmente transmissíveis. A bactéria mais comum é a Escherichia coli, que geralmente habita o trato gastrointestinal.

Sintomas mais comuns

As ITU podem manifestar-se com uma grande variedade de sintomas, alguns dos quais são:

Dor na parte inferior do abdómen ou na zona lombar

Vontade frequente de urinar

Dor ou ardor ao urinar

Urina com cheiro forte ou escura (mesmo com hidratação adequada)

Temperatura corporal elevada (pode ser um sinal de infeção renal)

ITUs durante a gravidez

Durante a gravidez, o corpo da mulher sofre várias alterações, não só físicas, mas também no equilíbrio hormonal. A hormona progesterona é uma das que marca esta fase, o que significa que todas as células do corpo são afetadas por esta hormona, incluindo as do ureter.

O ureter é um tubo muscular que transporta a urina desde o rim até à bexiga e desempenha um papel importante na prevenção da subida da urina para os rins. É aqui que a progesterona atua, ao relaxar os músculos. Como os ureteres são tubos musculares, ao relaxarem-se deixam o caminho livre para a urina subir até aos rins. Por que é isto tão importante? Porque qualquer ITU na gravidez é considerada complicada e deve ser tratada.

Prevenção e tratamento

Limpe sempre da frente para trás.

Urine após as relações sexuais.

Beba bastante líquido (evite bebidas açucaradas).

Use roupa interior confortável de fibras naturais.

Evite sabonetes perfumados e duches vaginais, e utilize produtos para peles sensíveis.

Quando a prevenção não resulta, é altura de tratar a infeção de trato urinário. Terá de consultar o seu médico, que lhe prescreverá antibióticos após a examinar e realizar alguns exames. É fundamental manter uma boa hidratação para ajudar a eliminar as bactérias. Além disso, siga todos os conselhos de prevenção e tome probióticos. As ITU raramente se complicam, mas nunca se sabe. Garanta que contacta o seu médico de família em caso de ITU e trate-a rapidamente.