Para quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e sensibilidade para sentir, estamos todos inseridos num momento de transição – de fecho de um ciclo maior e abertura de outro. Esta transição decorre há décadas, mas desde 2020 esse processo intensificou-se e acelerou-se.

Algumas correntes esotéricas utilizam o termo transição planetária, que, na verdade, corresponde a uma mudança de Era. Esta transição refere-se a um processo de profundas transformações pelo qual a Terra e todas as formas de vida nela presentes estão a passar – e continuarão a viver nos próximos anos. Não se sabe ao certo quanto tempo este processo durará, embora algumas vertentes apontem 2057 como o verdadeiro início da nova era.

Temos atravessado momentos e situações intensas, que nos conduzem a uma mudança de consciência e à construção de um novo mundo, de um novo paradigma social, sustentado por novos comportamentos. Esse movimento começou na década de 60 e intensificou-se nos nossos dias com a pandemia, lançando novas raízes com a entrada de Plutão em Aquário – trânsito que nos trará provações coletivas e impulsionará a emergência de um novo paradigma social.

Podemos afirmar, sem receio de errar, que somos co-participantes deste momento de evolução coletiva e planetária, que nos arranca definitivamente da Era de Peixes e nos coloca com os dois pés na Era de Aquário.

A vigência de cada Era é marcada por grandes símbolos. Na Era de Touro, por exemplo, o Touro era adorado no Egipto. Nesta Era, desenvolveu-se a agricultura e a organização social em torno da terra e da fertilidade.

Na Era seguinte, a de Carneiro, surgiram a forja do ferro e os instrumentos de guerra, como as espadas. Aparecem os deuses masculinos e as batalhas corpo a corpo. O masculino ganha protagonismo, simbolizado nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, que tiveram início nesta Era.

Jesus Cristo marca o início da Era de Peixes – o Peixe é o símbolo do cristianismo. Recordemos que Jesus e os seus apóstolos eram pescadores. Esta foi uma Era de emoções intensas, de paixão e fusão, contemplação e caridade. As cruzadas, o sacrifício, o poder da Igreja Católica e o fervor religioso são expressões fortes deste período. Temas como compaixão, redenção, abnegação e devoção estão profundamente ligados ao signo de Peixes.

Hoje, estamos cada vez mais próximos da Era de Aquário. E o que caracteriza esta nova era é o avanço tecnológico, a globalização, a internet, os clamores por igualdade, os estudos sobre o poder do pensamento, o anseio por liberdade de sermos quem somos, e a necessidade profunda de fraternidade e equidade entre raças e géneros.

Gradualmente, ano após ano, o mundo do materialismo e da competição cederá espaço a um mundo mais cooperativo, no qual o sistema económico vigente perderá progressivamente a sua força.

É Aquário a mostrar o seu rosto – cada vez mais claro – através de trânsitos astrológicos importantes como a entrada de Úrano em Touro, a futura passagem de Saturno e Neptuno por Peixes até 2026 (fechando um ciclo), e, finalmente, Plutão em Aquário, que dará o tom até ao encerramento do ciclo zodiacal em Peixes, em 2068. Parece distante? Talvez não tanto. Quarenta e poucos anos passam num instante.

Com Plutão em Aquário, sentiremos com grande intensidade o colapso das estruturas sociais tal como as conhecemos. Peça por peça, os alicerces deste mundo ruirão até 2043. Quando Plutão ingressar em Peixes, onde permanecerá até 2068, os símbolos da Era de Peixes cairão em desuso, dando lugar à cristalização dos novos símbolos – os que definirão o nascimento de uma Nova Era, radicalmente distinta da que vivemos até agora.

Nós, enquanto humanidade e como parte integrante do planeta Terra, estamos a dar – e continuaremos a dar – grandes passos em direção à nossa evolução. Um novo planeta e uma nova humanidade são as promessas desta Era que valorizará amplamente a vida.

Uma era espiritualizada, com o olhar voltado para o bem-estar da coletividade.