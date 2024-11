Plutão esteve em Aquário em 2023 durante quase três meses: de 23 de março a 11 de junho, plantando uma pequena semente no nosso inconsciente. Depois, entre janeiro e novembro de 2024. Agora, entra definitivamente neste signo para permanecer durante 20 anos.

Reflita: qual foi a semente que Plutão deixou em si e na sua vida?

Coletivamente, vimos discussões sobre os benefícios e os possíveis problemas trazidos pela IA, a polémica e inevitável presença da Inteligência Artificial na vida de todos.

A partir de novembro de 2024, testemunharemos o avanço irreversível da tecnologia, podendo até nos surpreender com a sua velocidade.

Plutão está associado aos processos de morte e de renascimento que começam dentro de nós e se refletem na vida prática. Tudo começa a mudar, especialmente para os signos impactados (Touro, Escorpião, Leão e Aquário).

Se tiver Sol, ascendente, Lua ou planetas nos primeiros 5 graus destes signos, já vai começar a sentir o impacto. Os trânsitos de Plutão trazem frequentemente perdas quando a nossa vida é tocada por ele. Por isso, é crucial saber em que área do seu mapa ocorre este impacto. Aquário, regido por Urano, é um signo que promove mudanças radicais, encerrando ciclos e deixando o passado para trás sem piedade.

Plutão irá retirá-lo da sua zona de conforto e a vida começará a transformar-se a partir de agora

Afinal, existem partes do seu inconsciente mais profundo das quais não tem consciência e que só emergem quando Plutão toca a sua vida.

Plutão é, sem dúvida, o planeta mais poderoso do Universo, relacionado com processos de ganho e perda de poder, ou seja, poder e impotência. Podemos ganhar poder sob um trânsito de Plutão; no entanto, se não soubermos lidar com esse poder, Plutão retira-o sem misericórdia, obrigando-nos a recomeçar do zero.

Plutão rege Escorpião e é regido por Hades, o deus dos infernos pessoais e coletivos. Também governa o nosso inconsciente mais profundo, fazendo emergir muitas coisas que não conseguimos controlar.

Plutão é considerado o planeta do destino, precisamente porque governa algo tão profundo dentro de nós que não temos consciência e acabamos por projetar na vida prática.

A partir do momento em que Plutão atravessa as nossas vidas, conhecemos e reconhecemos partes nossas que estavam adormecidas, esquecidas ou desconhecidas. Por isso, Plutão é um planeta denso: arranca-nos de nós próprios e transforma-nos no que devemos ser. Este não é um processo fácil, pois o nosso ego é, simplesmente, destroçado.

Costumo dizer que a forma correta de lidar com a energia e a força de Plutão está na frase do Pai Nosso: “seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu”.

Quando Plutão toca as nossas vidas, devemos compreender que o poder não está nas nossas mãos e não devemos resistir às mudanças que traz. É hora de nos ajoelharmos e abandonarmos qualquer traço de arrogância e orgulho. Plutão não toca os nossos destinos para brincar; está em causa a evolução da nossa alma. Portanto, enquanto tiver o poder, não somos nós que ditamos as regras.

Plutão em Aquário transforma a sociedade -- é um signo de coletividade

Nos próximos 20 anos, a sociedade vai mudar de forma radical. O processo não será fácil nem leve. Poderá envolver confrontos sérios e importantes, afetando toda a humanidade.

Os valores que mantivemos até agora serão questionados e transformados, para o bem ou para o mal.

O mesmo vai acontecer com o poder, especialmente com instituições que o exerceram sobre a sociedade até à data.

Vamos testemunhar uma luta clara entre o "velho", que insiste em manter-se, e o "novo", que abre caminho, doa a quem doer.

Caminhamos para uma nova era, a Era de Aquário, e com Plutão a transitar por este signo durante 20 anos, podemos esperar avanços radicais e definitivos.