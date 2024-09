Plutão, um planeta associado ao carma, ao destino e à transformação, traz consigo processos de purificação e renovação, muitas vezes acompanhados de crises e sofrimento. Este é o planeta que nos leva às profundezas da nossa psique, forçando-nos a confrontar e a eliminar tudo o que não serve ao nosso propósito evolutivo. Durante este período, muitas pessoas e instituições passaram por processos de desintegração e renovação, alinhando-se com o propósito maior que Plutão procura implementar.

Com Plutão a regressar a Capricórnio a 2 de setembro de 2024, para a sua última passagem neste signo até 20 de novembro, devemos preparar-nos para as últimas mudanças que precisam de acontecer. Isso pode envolver transformações finais em grandes instituições, especialmente financeiras e religiosas, e na forma como lidamos com o trabalho, o poder e o dinheiro. Líderes de alto escalão em várias esferas podem ver os seus papéis dissolverem-se, à medida que novas estruturas e formas de poder emergem.

Aqueles com luminares ou planetas nos últimos graus de Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio sentirão mais intensamente estas mudanças, com questões pendentes desde 2008 a voltarem à tona para um encerramento definitivo. No entanto, Plutão também pode trazer recompensas àqueles que passaram pelas suas provações, restaurando poder e recursos de forma transformada e enriquecida.

À medida que Plutão se prepara para deixar Capricórnio, o foco começará a mudar para as transformações sociais e políticas que já estão a ganhar força com a sua entrada em Aquário, um trânsito que durará 20 anos. Este período será crucial para a construção de uma nova sociedade, baseada em princípios de igualdade, inovação e liberdade. Adaptar-se a estas mudanças será essencial, pois, como Darwin destacou, a sobrevivência depende da capacidade de adaptação, não da força bruta.

Assim, enquanto Plutão se despede de Capricórnio, devemos abraçar as últimas mudanças e prepararmo-nos para as novas.