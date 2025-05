Margarida Corceiro será a grande convidada do último episódio do programa 'Taskmaster', que será transmitido este sábado, dia 31. O anúncio foi feito hoje nas redes sociais do formato da RTP1.

"O último episódio está a chegar, mas terminamos a temporada em grande com a Margarida Corceiro!

Vamos ter muitas tarefas, infinitos pontos, os nossos melhores amigos patinhos, esparguete e ausência de letras, tudo para uma incrível dose de gargalhadas!

E vamos ainda saber quem é que vai ser o grande vencedor da temporada!", realça-se.

