Apesar de a agressão de Will Smith a Chris Rock ter sido o momento mais comentado dos Óscares de 2022, a gala contou com outros episódios marcantes.

O encontro de Lady Gaga e Liza Minnelli no palco para entregar o Óscar de 'Melhor Filme' a 'Coda' foi um dos momentos mais bonitos, e Nuno Markl fez questão de destacá-lo na sua página de Instagram.

"Se as pessoas pararem de gritar umas com as outras sobre a chapada, talvez consigam perceber que, noutra altura da noite, Lady Gaga sussurrou "I got you" a uma Liza Minnelli debilitada, enquanto lhe dava a mão, e esta respondeu-lhe "I know". É menos mediático que um ato de violência, mas faz melhor à saúde", reagiu Nuno Markl.

