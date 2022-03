A cerimónia dos Óscares não foi apenas marcada pela agressão de Will Smith a Chris Rock. No evento, também se registou um momento muito bonito e de grande cumplicidade entre Lady Gaga e Liza Minnelli.

As duas artistas subiram ao palco para entregar o Óscar de 'Melhor Filme' a 'Coda', altura em que Liza se revelou visivelmente nervosa, uma vez que esta foi uma das raras aparições públicas em cadeira de rodas.

"Sabem como adoro trabalhar com lendas e sinto-me honrada por dar o último prémio da noite com a verdadeira lenda do entretenimento. Está a celebrar o 50.º aniversário de 'Cabaret' - a vencedora de Óscar, Liza Minelli", começou por referir Lady Gaga.

"Estou aqui", acrescentou ainda, como forma de apoio a Minnelli.

Segundo a revista Variety, ainda nos anos 2000, Liza Minnelli foi diagnosticada com um caso de encefalite, doença cuja causa mais comum é uma infeção viral. Esta é uma condição que causa tremores, convulsões e problemas de deslocação.

Veja o momento arrepiante:

