O mau tempo parece estar de volta mas quem não ficou nada chateado com isso foi Nuno Markl, como o próprio revelou através de uma publicação feita nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, dia 10 de outubro.

"Eu sei que somos um país que adora ir à praia, mas sou sincero: eu já não podia com o filha da mãe do calor. Já nem sequer era calor de Verão, calor de férias. Era calor de doença. Era aquele calor que sentimos quando estamos de cama, cheios de febre, metemos a cabeça debaixo do cobertor e respiramos ali os nossos próprios vírus.

É o calor doente de um planeta doente - mesmo que haja quem continue em negação sobre o aquecimento global (caramba, negá-lo, por esta altura começa a ser praticamente como acreditar que a Terra é plana) e eu estava morto para o ver pelas costas. Já não podia mais com ele e espero que depois de mais uns dias na casa dos 26 graus (quarta a sábado, raios) o filha da mãe se extinga.

'Ah Markl, então mas e a praia?'. Por um lado percebo: é tirar partido do apocalipse - já que isto está a arder, vamos ver o fim em fato de banho, dentro de água. Mas por outro… Eh pá, vão ao shopping", escreveu o comunicador na legenda de uma fotografia de um elemento de decoração que tem no seu jardim.

