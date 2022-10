Frederica Lima tem mostrado muito conhecimento sobre reality shows, ela que aos 32 anos participa pela primeira vez num. Quem se tem mostrado muito orgulhoso da prestação da concorrente tem sido o namorado, Nuno Homem de Sá, que esta quinta-feira, dia 13 de outubro, partilhou nas suas redes sociais um novo comentário da companheira.

No vídeo é possível ouvir Frederica a comentar com Diogo Coelho que Joana Taful, a participante que foi expulsa no passado domingo, ainda não enviou nenhum avião com uma mensagem para a casa, o que poderá significar que foi "arrasada" após a saída do programa.

Na legenda da publicação, o ator escreveu o seguinte acerca deste comentário: " Que visão de jogo brutal! Força Frederica".

Recorde que Nuno Homem de Sá também entrou nesta edição do 'Big Brother', tendo sido expulso ao fim da primeira semana.

