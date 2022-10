A TVI preparou para a tarde de quinta-feira, 13 de outubro, uma emissão especial do programa 'Big Brother'. A novidade é anunciada no Instagram do canal.

"Cristina Ferreira vai fazer uma ligação à casa! O que vem aí?", pode ler-se na partilha.

A emissão decorre em direto, com início marcado para as 19h00.

Ao que tudo indica, a apresenatdora poderá ligar à casa para salvar um dos nomeados em risco de expulsão no domingo: Cátia Basílio, Catarina Severiano, Frederica Lima, Patrícia Silva e Bernardo Ribeiro.

