Nuno Graciano foi convidado no programa de Manuel Luís Goucha desta quarta-feira, dia 20, e aproveitou a ocasião para questionar o apresentador sobre o porquê de nunca lhe atender as chamadas.

Com saudades das lides televisivas e com vontade de abraçar um novo projeto no pequeno ecrã, Nuno Graciano ficou curioso com audiências do programa de hoje, com a sua presença, e sugeriu a Goucha que o contactasse por telefone para lhe dar conta dos resultados.

"Manda-me [os resultados das audiências], se faz favor, tens o meu telefone… Embora nunca me atendas o telefone, mas tens", atirou Graciano, querendo saber a razão das suas chamadas nunca serem atendidas.

"Eu sou assim, eu não sou perfeito, sou quase… Acho que não tenho teu número de telefone, se não atendia. Mudei de telefone e ao mudar perdi uma série de números", explicou o apresentador da TVI.

"Agora vou ver, mas não prometo que te atenda", brincou ainda.

