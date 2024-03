Nuno Eiró está apaixonado e já não esconde a relação de ninguém. O apresentador esteve à conversa com Inês Simões no 'Contraste' e falou do romance com Paulo Oliveira.

Após confirmar que está apaixonado, com o coração ocupado, Inês Simões questionou: "Sentes que é para a vida toda?".

"Queres que seja para a vida toda! Se é ou não, futurologia não faço. [Mas] quero", começou por responder.

"E ter consciência de que tens que o fazer hoje, não é depositar as coisas num futuro como se fosse magia. O futuro faz-se hoje. Trabalhas hoje, em dupla neste caso, todos os dias. Essa é a questão. Por isso é que quando me questionam se é para a vida toda, eu não sei. Sei que hoje estou comprometido para fazer com que dure o tempo que for possível para as duas pessoas", acrescentou.

