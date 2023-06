Dânia Neto está grávida pela segunda vez mas o que se esperava ser uma bonita fase tem sido, no entanto, um duro período. A atriz continua a deparar-se com vários problemas relacionados com infraestruturas da sua casa.

Depois de em abril deste ano ter mostrado aos seguidores vários vídeos da casa alagada, que inclusive a obrigaram a mover todos os seus bens, Dânia voltou a falar sobre estas obras que parecem estar longe do fim.

"Esta é a minha visão neste momento. Exausta mas com sentido de dever cumprido! Depois de uma semana de férias para recuperar baterias, vamos lá continuar nesta luta tão injusta, mas tão necessária de reparação da minha casa", começou por escrever a atriz da SIC, antes de fazer um desabafo mais emocionado.

"Nunca pensei estar a passar por isto prestes a receber um bebé na minha vida. Com todo o meu dinheiro empatado na construção desta casa. Muitas vezes penso se realmente existirá justiça para tudo o que tenho passado. Algum dinheiro paga o desgaste emocional? Noites sem dormir? O meu tempo, a minha paz. Espero no fim de tudo isto conseguir tirar as lições necessárias. E dizer que se fez justiça", concluiu Dânia.

Veja na galeria as partilhas em causa.

Leia Também: Dânia Neto pede que devolvam o que roubaram ao filho: "Coração partido"