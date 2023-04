O sábado de Dânia Neto será tudo menos um dia de descanso. A atriz enfrenta um "problema gravíssimo de água e humidade" em casa, mais precisamente na cave, e nas redes sociais mostrou uma imagem que o comprova.

"Vou passar o dia em mudanças Ninguém merece... infelizmente consegui escolher os piores construtores do mercado e tenho um problema gravíssimo de água e húmidade em toda a minha cave. Vou ter que retirar tudo em tempo útil para conseguir fazer uma intervenção com profissionais bons que me possam resolver o problema que é grande", escreveu, primeiramente a atriz.

Logo de seguida, Dânia mostrou a chegada de uma empresa que a ajudou a retirar da cave todos os seus bens em tempo recorde. Confira todas as partilhas na galeria.

