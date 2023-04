"Um bocadinho do nosso dia". Foi com estas palavras que Dânia Neto começou por legendar as fotografias que destacou na sua página de Instagram este sábado, 15 de abril, um dia especial que foi passado em família.

O companheiro da atriz, Luís Matos Cunha, completou mais um ano de vida e a data foi assinalada publicamente.

"Hoje [15 de abril] o dia é do papá e para ele vai todo o mimo e atenção. Feliz aniversário, amor", escreveu ainda a Dânia Neto.

De recordar que o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao segundo bebé em comum. Juntos já são pais do pequeno Salvador, de quatro anos.

