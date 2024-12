Foi na Bahia, mais precisamente na Praia do Forte, que Dânia Neto celebrou o aniversário do filho mais velho. A atriz partilhou com os seguidores imagens dos festejos, acompanhadas por uma declaração - e tom de desabafo - uma vez que o tempo não para...

"O menino do bolo, a mamã babada o mano encantado e o papá. Hoje foi dia de festa. Nem acredito que o Salvador já tem 6 anos", começou por referir.

"Estou num misto de lágrimas de felicidade e dor de crescimento, vendo a minha cria voar", completou.

Para além de Salvador, Dânia é mãe de António Maria, de um ano, frutos do seu casamento com Luís Mato Cunha.

Leia Também: Há mais fotografias da viagem de sonho de Dânia Neto na Bahia