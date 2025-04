Em casa de Dânia Neto foi dia de festa na terça-feira, dia 15 de abril. Dias depois de celebrarem o primeiro ano de casamento, o marido da atriz completou mais um ano de vida.

Como tem acontecido nos anos anteriores, Dânia Neto celebrou a data publicamente.

"Parabéns ao paizão do nosso coração. Celebramos hoje e sempre! Meu amor, meu companheiro de todas as horas, meu amigo. Oito anos de ti", pode ler-se junto de um vídeo que reúne várias imagens do casal e ainda dos filhos de ambos, Salvador e António Maria.