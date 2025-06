Dias depois da notícia da morte de Anne Burrell, a imprensa internacional avança com novas informações que dão conta de uma suspeita das autoridades. A estrela do Food Network pode ter morrido devido a uma overdose de drogas, de acordo com o The New York Times.

Anne Burrell - conhecida por apresentar o programa 'Worst Cooks in America', transmitido em Portugal na SIC Radical - foi encontrada "inconsciente na casa de banho, rodeada de vários comprimidos", informou o The New York Times na sexta-feira, dia 20 de junho, citando um documento interno do Departamento da Polícia de Nova Iorque ao qual tiveram acesso.

A estrela do Food Network foi encontrada já sem vida em sua casa, em Nova Iorque, na passada terça-feira, dia 17 de junho. Tinha 55 anos. Mais tarde, uma fonte confirmou à People que Anne Burrell foi encontrada "inconsciente e sem reação", e que os serviços de emergência declararam o óbito no local.

A revista relatou ainda que uma pessoa fez uma chamada para os serviços de emergência por volta das 7h50 (hora local), mostrando-se, na altura, preocupada por alguém ter sofrido uma alegada paragem cardíaca.

Agora, esta sexta-feira, o Times informou que um porta-voz do gabinete do médico legista disse que a autópsia tinha sido concluída, mas que ainda estavam pendentes as informações sobre a causa e a forma como Anne morreu.

Anne Burrell passou as últimas semanas de vida com amigos e familiares, tendo também feito parte de causas solidárias. Menos de duas semanas antes de partir, recorda a People, mais precisamente nos dia 4 e 5 de junho, esteve a cozinhar numa casa de repouso na Flórida e a treinar chefs internos na sequência de uma iniciativa de alimentação saudável.

A iniciativa era "elevar o padrão da gastronomia na área da saúde", com refeições que a famosa chef descreveu como "boas para a alma", como indicada um comunicado partilhado com a imprensa e citado pela People.

Na noite anterior à sua morte, Anne Burrell marcou presença no 'The Second City New York', em Nova Iorque. "Todos disseram que ela estava ótimo na noite de ontem, e muito feliz", comentou uma fonte com a revista, tendo acrescentado que todos ficaram "chocados e confusos" com a notícia da sua partida.

