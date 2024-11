Kerri-Anne Donaldson, a bailarina que se destacou no programa 'Britain's Got Talent', foi encontrada morta em casa, em Hampshire, Inglaterra.

Kerri-Anne tinha 38 anos e ficou conhecida por participar no programa com o grupo de dança 'Kings and Queens', em 2014.

Kerri-Anne foi encontrada morta na sua propriedade dias depois de ter sido mantida sob custódia policial por motivos não revelados, de acordo com o Tribunal de Winchester.

Tinha sido dada como desaparecida horas antes, segundo a audiência de inquérito, antes de ser encontrada e posteriormente internada num hospital para revisão psiquiátrica, em Lyne, Surrey. De acordo com o Mirror, a bailarina recebeu alta poucos dias antes de morrer.

Nos últimos meses da sua vida, Kerri-Anne recorreu às redes sociais para revelar que tinha "demónios internos".

Na publicação, falou das dificuldades financeiras e do facto de a sua vida "não ser tão perfeita como as pessoas pensavam".

"Os últimos dois anos desafiaram-me além da crença, definitivamente não foi tudo sol e arco-íris. A minha carreira foi duramente atingida, o que, de facto, afetou a minha situação financeira. As minhas perspetivas futuras foram colocadas em espera, e a minha motivação estava a tornar-se mais difícil de manter. Admito que tive momentos de dúvida e ansiedade, e tive de tomar medidas para me salvar daqueles lugares escuros dos quais é muito difícil regressar", escreveu.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Leia Também: Irmão de Elvis Presley diz que médico é culpado da morte do cantor