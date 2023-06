Dânia Neto usou as redes sociais, mais precisamente a sua página de Instagram, para fazer um apelo às pessoas que levaram um carro que pertencia ao filho, Salvador, e que estava guardado na garagem.

"Ontem, quando regressamos a casa da nossa semana de férias, deparamo-nos com a falta do carro do Salvador na garagem", informa nas stories.

"Peço, por favor, a quem levou o carrinho dele que devolva. Ele está de coração partido e eu também. Ter que explicar a uma criança de quatro anos que adultos se apoderam e levam coisas que não lhes pertencem, é muito cruel", sublinha.



© Instagram - Dânia Neto

Vale notar que a atriz está grávida pela segunda vez, fruto do seu relacionamento com Luís Matos Cunha.

