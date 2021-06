Depois de ter partilhado os problemas com a sua memória que chegaram depois de ter sido mãe há dois anos, Jessica Athayde voltou a desabafar junto dos fãs.

Na sua página de Instagram, a atriz partilhou uma fotografia captada nas gravações de um novo projeto, confessando na legenda da imagem: "[...] Nunca dormi tão pouco como no último mês (maternidade) e sinceramente nunca me senti tão insegura a trabalhar como neste projecto, nunca me esforcei tanto para estar concentrada e desconcentrar-me involuntariamente sem perceber como".

"Nunca a minha memória me deixou tão mal como agora, dá-me cabo dos nervos. Dizem que é 'mom brain' e que dura dois anos, eu digo que é irritante e desesperante e só peço que volte para eu conseguir descansar um bocadinho. Shots especiais para o cérebro e tentar não desmotivar é o projecto desta semana", acrescentou, na madrugada desta terça-feira.

Na mesma publicação, Athayde deixou ainda um 'pedido de ajuda' às restantes mamãs que a seguem na rede social. "Dicas serão sempre bem vindas! Por favor".

