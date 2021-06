Jessica Athayde usou as stories da sua conta de Instagram para chamar a atenção para um dos efeitos que sentiu no seu corpo após ter sido mãe pela primeira vez, com o nascimento do pequeno Oliver, há dois anos.

Por cima de uma imagem onde esta se mostra a fazer uma pesquisa no Google acerca do assunto, a artista escreveu:

"Costumo dizer que 50% da minha memória ficou na sala de parto. Agora, passados dois anos, ainda sofro do mesmo... A minha memória já não é o que era. Mais alguma mãe?".

Recorde-se que o menino é fruto da anterior relação de Athayde com Diogo Amaral.

Desabafo publicado por Jessica Athayde no Instagram © Instagram - Jessica Athayde

Leia Também: Em dia especial, Jessica Athayde recebe vídeo ternurento do filho