Jessica Athayde partilhou um desabafo sobre a maternidade, confessando que acha" ótima ideia" aumentar a família.

Ao mostrar imagens antigas do filho Oliver no Instagram, a atriz escreveu: "Quando vejo fotografias e vídeos do passado esqueço-me que não dormi durante três anos. E já acho uma ótima ideia tudo outra vez. (Este vídeo e fotografia são de 2021)", disse na legenda da publicação que pode ver abaixo.

De recordar que o menino é fruto do casamento de Jessica Athayde com Diogo Amaral. O ator é ainda pai de Mateus, da relação anterior com Vera Kolodzig.

Leia Também: "Há 2 meses que não vivo em pecado". O aniversário dos 'Célios'