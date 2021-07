Sempre muito ativa no Instagram, Carolina Deslandes faz questão de partilhar vários momentos do seu dia, entre desabafos e reflexões.

Ainda esta quinta-feira, a cantora voltou a dar uso à rede social para falar sobre "viver no campo" e como a sua opinião mudou sobre o assunto depois de ser mãe.

"Eu, que sou alfacinha de gema, nunca percebi aquelas pessoas que diziam 'bom bom é viver no campo'. Não me interpretem mal, eu passei muitos fins de semana e férias de verão em Estremoz, trepei às árvores, mordi azedas, tive louva-deus pousados nas mangas das camisolas. E adorava. Mas tinha sempre de voltar", começou por escrever.

"Gosto da confusão, gosto das luzes dos prédios à noite, gosto de ouvir gargalhadas conjuntas nas mesas do lado dos restaurantes. Gosto da música que saí das casas de fado e dos bares no bairro alto, gosto da mistura de pessoas do mundo todo que se encontra aqui. Gosto de me por bonita e de ir jantar fora 'aquele sítio novo mesmo bom, o asiático ao pé da sé' e lá vou eu. Nunca me imaginei a viver em mais lado nenhum. E depois fui mãe", acrescentou, falando de seguida na "mudança de vida".

"Sempre que levávamos os miúdos a casa dos pais do Diogo era como se lhes acendessem um candeeiro nos olhos. Corriam, brincavam com os animais, tiravam fruta da árvore e comiam-na à trinca. Eram da terra. Tinham ervas daninhas no cabelo e terra nos joelhos e riam felizes e sujos enquanto eu sentia o cheiro da relva molhada. O Diogo pergunta a muitas vezes 'e se vivêssemos aqui?' E eu fingia que não ouvia, ou mudava de assunto. Até ao dia", partilhou.

"Não tarda nada faz três anos que nos mudamos. E todos os dias, mas todos mesmo, Deus faz questão de me plantar um quadro destes à frente para que eu me lembre do porquê de ter mudado de vida. Eles são alcochetanos e eu estou quase lá", rematou.

Recorde-se que Carolina Deslandes é mãe de três rapazes, Santiago, Benjamim e Guilherme, fruto da relação com Diogo Clemente, de quem se separou no ano passado.

Leia Também: Carolina Deslandes festeja nova conquista do filho, Santiago