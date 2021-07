Carolina Deslandes teve esta semana motivos para celebrar. O filho mais velho da artista, Santiago, alcançou uma nova etapa e deixou a mãe radiante com esta conquista.

"Dia 27.07.2021, o nosso Santi dormiu a primeira noite sem fralda. E isto é mais uma vitória de muitas que têm sido conquistadas no último ano", anuncia Deslandes, referindo-se a Santiago, de cinco anos, diagnosticado com espectro do autismo.

Como recompensa pela conquista desta vitória, o menino "recebeu o que mais queria: um unicórnio".

Carolina Deslandes, recorde-se, é ainda mãe de Benjamim, de quatro anos, e Guilherme, de dois. Os três meninos são fruto da relação com Diogo Clemente.

