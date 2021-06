Os artistas e ex-casal Carolina Deslandes e Diogo Clemente comemoraram esta terça-feira, 1 de junho, o quarto aniversário do filho Benjamim. Uma data que levou a cantora a recordar o momento em que soube que estava grávida.

"[...] Há quatro anos nasceu o meu filho Benjamim, no dia da criança. No dia em que soube que estava grávida vivia num t1+1 e não tinha trabalho. Pensei seriamente se teria capacidade de criá-lo. Chorei muito, com medo, com pânico de não lhe conseguir dar uma boa vida", começou por contar.

"Hoje celebramos o seu quarto aniversário na casa que comprei pra nós. Se me perguntarem como é que isto aconteceu, posso dizer-vos que passou a correr, porque passou, mas se me esforçar e puxar pela cabeça, lembro-me de achar que este dia nunca ia chegar. Este dia em que teríamos a nossa casa", acrescentou, referindo que se mudaram para o novo lar precisamente esta terça-feira.

"Mudamo-nos hoje e celebramos o meu filho. Aquele que me fez dizer ao ouvir o seu coração bater 'não sei como, mas vamos conseguir filho', e conseguimos. Juntos. Misturados. Como gomos de tangerina", destacou.

"Não era assim que imaginava a minha vida. Nunca imaginei estar separada aos 29 anos com três filhos. Nunca imaginei passar um ano como este. Mas digo-vos uma coisa: já não há período conturbado da minha vida que me assuste. Eu sou f***** e renasço sempre. Eu não. Nós. Eu e eles", partilhou, afirmando que este dia foi "bonito".

Nas stories, Carolina Deslandes publicou outras imagens que mostram os festejos desta data especial. Veja na galeria.

Leia Também: Carolina Deslandes sobre crescimento dos filhos: "Tenho de fazer mais um"