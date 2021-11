Luís Costa, conhecido como DJ Magazino, continua a lutar contra a leucemia aguda. Numa publicação feita nas redes sociais este sábado, o músico conta como têm sido os últimos tempos de batalha num relato duro do que tem vivido.

“Sinto a doença a crescer”, admitiu. Luís está à espera, há cerca de duas semanas, de vaga para ser internado no IPO “para uma quimio ainda mais agressiva”. Este tratamento obrigará um internamento de três a cinco semanas. “Se o corpo aguentar”, revela.

As análises mostram a progressão da doença e que a espera pela vaga tem sido difícil.

“Enfim, não há vaga, até lá estou a fazer uma quimio intermédia, 2as, 4as e 6as, passo o dia no IPO em análises, transfusões, consulta e acabo o dia com quimio endovenosa. 3as, 5as e sábados passo o dia em casa a contorcer-me com dores e febre da quimio”, revela.

Após seis dias por semana de tratamentos, “sobra o Domingo, esse dia que outrora era de valente ressaca”, conta. “Hoje é o meu dia de plenitude e que me deixa bem feliz!”, escreveu.

“No meio de uma sessão de quimio fiquei a ver tudo em formato de caleidoscópio no olho direito, parece um cérebro colorido em constante mutação, até tem a sua piada mas é preocupante, deixar de ver de um olho é uma sensação nova mas a Dra Francesca diz que vai passar e confio muito nela, já lhe disse que enquanto o esquerdo estiver a ver não há problema, para escrever tapo o direito e siga para diante que a vida é para se viver”, contou no Facebook aos seus seguidores.

“Se esta quimio já me produz estes efeitos, imagino a que se segue em internamento, uma pala à Camões não vai chegar mas lá, estou nas melhores mãos e melhor companhia”, acrescentou num relato que contou com centenas de mensagens de apoio.

“Tenho a mala feita, desde dia 18, à espera de um telefonema do internamento, passo noites a trocar de T-shirts com o suor que a leucemia vai produzindo, ela não espera, vai galopando e eu vou resistindo, mas não sou de ferro. Nunca ansiei tanto por uma chamada”, descreve.

Por fim, Luís afirma que no meio desta luta, são os amigos que lhe valem. “Os amigos salvam-me todos os dias”, concluiu.

