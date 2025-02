O look usado por Bianca Censori na passadeira vermelha da gala dos Grammy foi, sem dúvida, o mais polémico e o mais comentado da noite.

Foram várias as figuras públicas que se insurgiram contra a indumentária escolhida pela mulher de Kanye West (um vestido completamente transparente e sem nada por baixo) e Ana Marques foi uma delas.

Nas stories do Instagram, a apresentadora da SIC fez questão de escrever:

"Acho absolutamente deselegante. De resto, fará do corpo o que bem entender. O que me choca? Este olhar de posse do senhor que a acompanha. Como se estivesse, ele próprio, a exibir ao mundo um objeto provocatório", disse Ana Marques.



© Instagram - Ana Marques