João Baptista voltou a deixar os seguidores derretidos com novas imagens que surge na companhia da filha, a bebé Maria Clara.

Na madrugada desta segunda-feira, dia 18, o ator partilhou um vídeo em que aparece na cama com a menina de seis meses e as imagens levaram os fãs a comparem pai e filha, constatando as grandes semelhanças.

"Iguais", "É mesmo a tua cara" e "A mesma boca do pai", são algumas das reações que se leem na caixa de comentários.

Veja o vídeo.

