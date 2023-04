Numa altura em que vive um novo amor com o toureiro espanhol Cayetano Rivera, Maria Cerqueira Gomes prepara-se para assumir em breve, na TVI, a condução do programa 'Casamento Marcado'.

A apresentadora marcou presença no 'Dois às 10' para falar desta novidade e, logo no início, foi confrontada com a seguinte questão, feita pelo amigo Cláudio Ramos: "E noivo, já escolheste?".

Maria, não querendo avançar com pormenores, respondeu assim: "Ele tem de fazer estas perguntas, porque é meu amigo. Sendo meu amigo, ele sabe que lhe posso responder na mesma moeda. Então, eu respondo-te a essa pergunta quando tu responderes também". Cláudio, entre risos, aceitou a proposta.

Ainda assim, o apresentador do 'Dois às 10' quis saber como se sente a amiga e colega de profissão, com Maria a dizer: "Estou muito feliz".

Mais à frente, Maria Cerqueira Gomes contou que acredita no amor e que irá acreditar "sempre", com Cláudio a fazer uma nova provocação: "E que bem que te tem corrido".

