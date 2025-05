O fim do namoro de Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera continua a fazer correr tinta na imprensa. Apesar de as fontes próximas assegurarem que a separação foi amigável e os dois permanecem amigos, as revistas apresentam outras versões.

Há quem diga, imagine-se, que uma das causas da rutura terá sido o facto de o pai do filho mais novo da apresentadora ter proibido a criança de ir a Espanha - onde vive Cayetano Rivera.

"Isso é mentira, por várias razões", assegurou Cláudio Ramos ao comentar em direto, no 'Dois às 10', estas notícias.

"O João foi a Espanha e nunca passou pela cabeça da Maria abandonar o país e ir viver para Espanha. E o António [ex-companheiro da apresentadora e pai de João] não tem nada a ver", continuou o comunicador.

"Acabou porque acabou. [...] São próximos e têm uma relação de amizade que fica", completou Cláudio Ramos, referindo-se ao entendimento entre Maria Cerqueira Gomes e o toureiro espanhol.

