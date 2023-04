Foram divulgadas na imprensa imagens de um passeio romântico de Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera em Veneza. As fotografias deram que falar, como seria de esperar, e o tema esteve em destaque no 'Dois às 10', da TVI, esta quinta-feira, dia 20 de abril.

Cláudio Ramos fez questão de partilhar informações sobre o sucedido, revelando que Maria Cerqueira Gomes não sabia para onde estava a ser levada, porque foi uma surpresa do companheiro.

"Cayetano Rivera é uma pessoa muito conhecida em Espanha. Está para o toureiro em Espanha como Cristiano Ronaldo está para o futebol. É a mesma coisa", começou por explicar o apresentador.

"A partir do momento em que se sabe que eles namoram [Cayetano e Maria Cerqueira Gomes], há uma fotografia que se procura sempre. [...] A Maria não sabia que ia para Veneza, foi uma surpresa", acrescentou.

"Estas fotografias valem muito dinheiro, o fotógrafo que as tirou ganhou bom dinheiro porque as vende", continuou Cláudio Ramos, explicando que as mesmas foram vendida à revista Semana, com quem o toureiro "não tem boa relação porque tem um processo em tribunal por causa de coisas do passado".

"O que lhe disse a ela foi: Tens de andar sempre bem vestida. Sempre. Mesmo nas bombas de gasolina, sempre bem arranjada", contou depois.

E foi nesta troca de observações que Cláudio Ramos, em jeito de fim de conversa e desejando felicidades ao casal, atirou: "Deus queira que tenham pinado muito".

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes muito elogiada em Espanha: "Clássica e sensual"