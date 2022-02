Jimin [Park Ji-min], de 26 anos, deixou os fãs preocupados quando no início desta semana os seus representantes anunciaram que o músico da famosa banda BTS tinha sido operado de urgência e ao mesmo tempo testado positivo à Covid-19.

Um comunicado oficial revelado pela Big Hit Music, agência que representa a banda, explicou que Jimin foi diagnosticado com apendicite aguda e que estaria a recuperar bem da intervenção e com poucos sintomas da Covid-19. Porém, só as novidades partilhadas pelo cantor acalmaram os seus admiradores.

Jimin recorreu à plataforma Weverse para fazer uma atualização sobre o seu estado de saúde, pedir desculpa pela preocupação causada e assegurar que poderá deixar o hospital em breve.

"Estou a recuperar bem e a certificar-me de comer as três refeições. Por favor, esperem um pouco mais, vou-me recuperar rapidamente e irei embora", afirma, convicto de que terá alta nos próximos dias.

