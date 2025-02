Ao publicar no Instagram algumas fotografias da filha Aurora com o amigo de quatro patas, Paulo Vintém contou que viveu um momento difícil com o pauto no passado fim de semana.

"No sábado passado apanhei um valente susto. O Beat foi operado de urgência e pensei que o ia perder. Inicialmente não sabia o que se passava com ele, mas percebi que era grave e não hesitei em voar para o hospital. Diagnóstico, estômago torcido, que em cães deste porte pode acontecer e a única maneira de reverter é operando", começou por partilhar.

"Felizmente correu tudo bem e já esta em casa a recuperar", destacou de seguida. "Para quem tem cães de porte grande, muita atenção ao exercício que eles fazem depois de ingerirem muita água ou comida. Continuamos juntos", alertou, por fim.