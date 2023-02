Depois da música de Shakira com Bizarrap cheia de mensagens para Gerard Piqué, que foi lançada no passado mês de janeiro, pode estar a chegar um novo tema polémico.

De acordo com o jornal Marca, foi vazado um excerto de uma suposta nova música da cantora com Manuel Turizo e poderá ser um novo 'ataque' a Piqué.

"Faz tempo que estou com sede, de ti eu não sei porquê. Fico a querer mais e a querer beber de um copo vazio", canta Shakira.

Mas para perceber melhor se esta nova canção vai também agitar as águas com ataques ao 'ex' da artista, temos de esperar para ouvi-la na íntegra.

De recordar que a separação de Shakira e Piqué não foi um mar de rosas, e foram muitos os rumores de que a cantora foi traída.

