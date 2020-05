O Dia da Mãe está a ser assinalado em massa nas redes sociais dos famosos portugueses com inúmeros registos amorosos. Uma onda de amor à qual Luciana Abreu se juntou com uma fotografia em que aparece em modo 'mãe leoa'.

A imagem, publicada na tarde deste domingo, mostra a artista na companhia das quatro filhas e deixou os fãs da impressionados pelo crescimento das meninas.

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de Lyanni, de sete anos, e Lyonce, de oito, fruto da relação passada com Yannick Djaló, e das gémeas Valentine e Amoor, de dois anos, do casamento também já terminado com Daniel Souza.

© Instagram - lucianaabreuoficial

